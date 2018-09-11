رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا يزوران حدودهما المشتركة

الشارقة 24 – رويترز:

قام رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس إريتريا اسياس أفورقي بزيارة مشتركة للحدود بين بلديهما، الثلاثاء، للاحتفال بالعام الإثيوبي الجديد، في إطار مساعي عودة الود في العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام عامين.

وكانت الزيارة في منطقة بوري التي شهدت بعضاً من أشرس المعارك خلال الحرب التي دامت من عام 1998 حتى عام 2000 وأسفرت عن سقوط 80 ألف قتيل.

وقال فيتسوم أريجا مدير مكتب أبي على تويتر "رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس اسياس أفورقي يزوران بوري على طول الحدود الإثيوبية الإريترية للاحتفال بالعام الجديد مع أفراد من قوات الدفاع الإثيوبية والإريترية في أعقاب التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين".