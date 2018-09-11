سويديون يشعرون بخيبة بعد تحقيق حزب "مناهض للهجرة" مكاسب في الانتخابات

الشارقة 24 – رويترز:

استيقظ السويديون، الإثنين، على مشهد سياسي غامض وعناوين صحف تتوقع حالة من الالتباس بعد انتخابات، الأحد، التي لم تسفر عن فوز أي من الأحزاب المنافسة بالأغلبية، لكن حقق فيها حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف مكاسب كبيرة.

وعبر مواطنون عن خيبة أملهم من تمكن حزب الديمقراطيين المناهض للهجرة الذي تعود جذوره إلى النازيين من الفوز بأكثر من 17 % من الأصوات، وقالوا إنه ينبغي على الأحزاب الأخرى استبعاده.

ودعا زعيم حزب الديمقراطيين السويديين جيمي أكيسون حزب التجمع المعتدل المنتمي ليمين الوسط لعقد محادثات حول تشكيل الحكومة القادمة، لكن زعيمه أولف كريسترسون قال سابقاً إن التحالف مع أكيسون غير وارد.

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب مذهلة في كل أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة في أعقاب أزمة اللاجئين.

وقبلت السويد عدداً من طالبي اللجوء أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا بالنسبة لعدد سكانها في 2015، مما زاد من مخاوف بشأن نظام الرعاية الاجتماعية الذي يرى ناخبون كثيرون أنه يواجه أزمة.