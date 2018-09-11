انطلاق مناورات "شرق 2018" في روسيا

الشارقة 24 – بنا:

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصال لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن أكثر من 6 آلاف من المظليين الروس سيشاركون في مناورات "شرق- 2018".

ومن المقرر أن يشارك في التدريبات العسكرية 297 ألف عسكري و1000 طائرة حربية و36 ألف آلية عسكرية مختلفة، إضافة إلى 80 قطعة بحرية، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان الثلاثاء: "يشارك في مناورات " شرق- 2018 " أكثر من 6 آلاف جندي من 3 تشكيلات ووحدتين عسكريتين منفصلتين من القوات المظلية".

وأضافت الوزارة أن هذه التشكيلات ستشارك:" للقيام باستطلاع من الجو في مناطق الإجراءات العملية، سيتم تشغيل نحو 10 تشكيلات من الطائرات المسيرة " إيريون-3" و "أورلان -10" من وحدات الطائرات بدون طيار التابعة للقوات المظلية".