غوتيريش يتعهد بالضغط على القادة بشأن تغير المناخ

الشارقة 24 – د.ب.أ:





دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، حكومات الدول إلى وضع حد لحالة الشلل الناجمة عن التقاعس بشأن التغير المناخي، وذلك قبل أن يفوت الأوان للتصدي لهذه الظاهرة.

وتعهد غوتيريش بالضغط على قادة دول العالم، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الشهر الجاري.

وقال الأمين العام في كلمة ألقاها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك "سأخبرهم أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر في عصرنا".

وتأتي تعليقات غوتيريش بعد يوم من عدم إحراز تقدم في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في العاصمة التايلندية بانكوك، بسبب ما وصفه مسؤول "طبيعة المفاوضات السياسية المعقدة" والتي حاولت دون الاتفاق على المبادئ التوجيهية لاتفاق باريس.

وأضاف غوتيريش "ما هو مفقود ولا يزال مفقوداً، حتى بعد اتفاق باريس - والمتمثل في القيادة والحاجة الملحة والالتزام الحقيقي بتعامل حاسم متعدد الأطراف".