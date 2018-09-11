أميركا وكوريا الشمالية تستعدان لعقد قمة ثانية بعد طلب "كيم"

الشارقة 24 - د ب أ:

يستعد البيت الأبيض وحكومة كوريا الشمالية، لعقد اجتماع قمة ثان بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حسب تصريح لسارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وتلقى ترامب رسالة من كيم الأسبوع الماضي، أكدت ساندرز أنها مرتبطة بالقمة، وشكر الرئيس ترامب كيم على الرسالة وقال إنه يتطلع لرؤيته قريباً.

وأعلنت ساندرز: "كان الهدف الأساسي من الرسالة هو طلب وتحديد موعد لعقد اجتماع آخر مع الرئيس".

وأوضحت أن البيت الأبيض منفتح للاستجابة للطلب وهو "بالفعل في طور التنسيق".

والتقى كيم وترامب في سنغافورة لأول مرة في يونيو في قمة تاريخية، واتفقا من حيث المبدأ على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، ولكن الخبراء يرون أن هناك تقدماً بطيئاً نحو تحقيق هذا الهدف.

وأشاد ترامب أمس الأحد، بالقيادة في كوريا الشمالية لإقامة عرض عسكري في بيونجيانج، لم يشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات.