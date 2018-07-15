13 قتيلاً و40 جريحاً جراء انهيار أرضي بمنجم في ميانمار

الشارقة 24 – وام:

لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح، اليوم السبت، جراء انهيار أرضي في منجم لاستخراج أحجار "اليشم" الكريمة في ولاية كاشين شمالي ميانمار.

وقال كياو سوار أونغ مدير بلدية هاككانت: إنه تم على الفور انتشال 13 جثة بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين الذين يعتقد أن لا يقل عددهم عن 30 شخصاً.

ولفت هتاي أونغ المسؤول لدى إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية المشاركة في جهود البحث والإنقاذ إلى أن عدد العمال الذين كانوا يتواجدون في موقع الانهيار الأرضي لا يقل عن 100 شخص.

وأشار المسؤول الإغاثي إلى أن الأمل في العثور على ناجين بدأ يتلاشى لأن موقع الحادث مغطى تماماً بالحطام الموحل.