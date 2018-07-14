رئيس إريتريا يبدأ زيارة تاريخية إلى إثيوبيا

الشارقة 24 – وكالات:





وصل رئيس إريتريا أسياس أفورقي، إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى إثيوبيا منذ 22 عاماً، بعد أن أعلنت الدولتان الواقعتان في شرق أفريقيا، اتخاذ خطوات نحو تحقيق السلام بينهما، أوائل الأسبوع الماضي.

ولدى وصوله إلى المطار في العاصمة الإثيوبية، كان في استقبال أفورقي، رئيس الوزراء الإصلاحي الإثيوبي أبي أحمد، الذي قام هو نفسه بزيارة تاريخية إلى إريتريا المجاورة، في مطلع الأسبوع الماضي.

وبعد تلك الزيارة، وأسابيع من ذوبان الجليد، وتحسن العلاقات الدبلوماسية، وقعت الدولتان على إعلان سلام، يوم الإثنين الماضي، أنهى رسمياً حرباً حدودية، أودت بحياة عشرات الآلاف، في الفترة ما بين عامي 1998 و2000 .

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، أن زيارة الرئيس الإريتري، تستمر لثلاثة أيام، حيث احتشد الآلاف على طريق المطار في أديس أبابا، مرتدين قمصاناً مزينة بصورتي الزعيمين.

كما زين علما البلدين، أعمدة الإنارة، ولوح البعض بأعلام إريتريا.