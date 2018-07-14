تايلاند: فتية الكهف يغادرون المستشفى الخميس

الشارقة 24 – رويترز:





كشف وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن، يوم السبت، أنه سيتم السماح للفتية الاثني عشر، الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه في شمال البلاد، بمغادرة المستشفى هذا الأسبوع.

وتم إخراج آخر مجموعة من فريق "وايلد بورز" التايلاندي لكرة القدم، المؤلف من 12 فرداً ومدربهم، من كهف تام لوانج قرب الحدود مع ميانمار، مساء الثلاثاء، بسلام في نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر، ما أشاع ارتياحاً وفرحة على مستوى العالم.

وقال بياساكول للصحافيين: إن هؤلاء الفتية ومدربهم يتماثلون للشفاء، بدنياً ونفسياً، وسيُسمح لهم بمغادرة المستشفى، يوم الخميس المقبل، وأضاف "علينا إعداد كل من الفتية وأسرهم للاهتمام الذي سيحاطون به عند مغادرتهم".