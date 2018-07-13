الملكة إليزابيث تستقبل ترامب في قلعة وندسور

الشارقة 24 – رويترز:

التقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، في قلعة وندسور، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن زيارة ترامب لم تكن رسمية بالكامل كما وُعد إلا أن فرق موسيقية من الجيش عزفت الموسيقى لدى وصوله لقلعة وندسور قبل أن يحتسي هو والسيدة الأولى ميلانيا الشاي مع الملكة البالغة من العمر 92 عاماً.

وأثناء انتظار الملكة إليزابيث وصول ترامب نظرت إلى ساعة يدها، وبينما كان الاثنان يتفقدان حرس الشرف توقف ترامب فجأة واضطرت الملكة البريطانية إلى الالتفاف حوله.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب فيما بعد جواً لإسكتلندا اليوم الجمعة في رحلة خاصة قبل أن يتوجه إلى هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.