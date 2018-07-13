140 قتيلاً بتفجير استهدف تجمعاً انتخابياً في باكستان

الشارقة 24 – رويترز:

لقي 140 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء هجوم انتحاري استهدف تجمعاً انتخابياً بجنوب غرب باكستان، في ثاني هجوم يتعلق بالانتخابات يوم الجمعة، مع تزايد التوتر بسبب عودة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف قبيل الانتخابات المقررة في 25 من يوليو.

والتفجير هو أكبر هجوم في باكستان منذ أكثر من عام والثالث المرتبط بالانتخابات هذا الأسبوع.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة في إقليم بلوشستان فايز كاكار لرويترز: إن عدد القتلى بلغ 140 فضلاً عن 150 مصاباً.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن أكثر من 1000 شخص حضروا التجمع الانتخابي.