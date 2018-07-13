سيؤول تحث بيونغ يانغ وواشنطن على التحرك لإنهاء النووي

الشارقة 24 – وام:





حث رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على التحرك لتنفيذ اتفاق ينهي برنامج بيونغ يانغ النووي .

وقال مون، في كلمة خلال زيارة لسنغافورة: "إذا أوفى الزعيم كيم جونج أون بوعده بنزع السلاح النووي فسيتمكن من قيادة بلاده إلى الرخاء"، لكنه أكد أن الطريق ليس سهلاً، إلا أنه قال إن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، خلال القمة بإخلاص، سيمكن من تحقيق الهدف .

وأضاف "إذا أولت كوريا الشمالية نزع التسلح النووي اهتماماً أكبر، وإذا اتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسرعة إجراءات شاملة في المقابل، فستزداد سرعة العملية بأكملها".