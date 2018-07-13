ترامب: الهجرة غيرت نسيج أوروبا

الشارقة 24 - د ب أ:





انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الهجرة إلى أوروبا، وحذر من أن القارة العجوز تفقد ثقافتها.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية: "السماح بوجود الهجرة في أوروبا عار، أعتقد أنها غيرت نسيج أوروبا، وما لم تتصرفوا بسرعة، فلن يكون الأمر كما كان، ولا أقصد ذلك بطريقة إيجابية".

وأضاف الرئيس الأميركي، أن السماح لملايين وملايين الأشخاص بالقدوم إلى أوروبا أمر محزن للغاية، وتابع "أعتقد أنكم تفقدون ثقافتكم"، وأوضح "كل هذه الهجرة غيرت بالفعل نسيج أوروبا، أتحدث كغريب عن القارة عندما أقول ذلك، لكنني أتحدث كشخص يحب أوروبا."

وأشار ترامب إلى أن والده كان من أصل ألماني، وكانت والدته من اسكتلندا، وانتقد أيضاً عمدة لندن صادق خان، المنتقد للرئيس الأميركي، وقال: "لديكم عمدة قام بعمل رهيب، انظروا إلى الإرهاب الذي يحدث".

وأردف قائلاً: "أعتقد أنه قام بعمل سيء للغاية بشأن الإرهاب، أعتقد أنه قام بعمل سيء بشأن الجريمة"، واتهم خان بأنه "غير مضياف" له، كما انتقد الاحتجاجات ضده في العاصمة البريطانية، وقال: "لا يوجد سبب بالنسبة لي للذهاب إلى لندن، اعتدت على حب لندن كمدينة، أعتقد أن عمدة لندن قام بعمل رهيب، لكن عندما يجعلونك تشعر بأنك غير مرحب بك لماذا أظل هناك."

وأوضح ترامب، "عندما أقول ذلك فإنني أتحدث عن الحكومة لأن شعب المملكة المتحدة يتفق معي".