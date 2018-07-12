الأمم المتحدة تعبر عن القلق تجاه تصاعد العنف في نيكاراغوا

الشارقة 24 – واس:

قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأمين العام يشعر بقلق عميق تجاه تصاعد العنف في نيكاراغوا ويندد بسقوط قتلى في مواجهات مناهضة للرئيس دانييل أورتيغا.

وأضاف دوغاريك "إنه يحث كل الأطراف على احترام دور الوسطاء والامتناع عن اللجوء للعنف والالتزام التام بالمشاركة في الحوار الوطني من أجل عدم تصعيد العنف وإيجاد حل سلمي للأزمة القائمة".

وسقط ما لا يقل عن 212 قتيلاً في مواجهات مستمرة منذ أكثر من شهرين للمطالبة باستقالة أورتيغا في أعنف احتجاجات تشهدها نيكاراغوا منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.