رئيس وزراء بلجيكا لماكرون: "حالفكم الحظ في كأس العالم"

الشارقة 24 – رويترز:

قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن فرنسا حالفها الكثير من الحظ بفوزها على منتخب بلاده والتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف ميشيل عند الترحيب بزعماء من بينهم ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل أن الحلف ينبغي أن يواصل تنحية الاختلافات جانبا لحماية أعضائه.

وتابع "بالأمس في روسيا لعبت بلجيكا مباراة رائعة أمام فرنسا. وليس لدى البلجيكيين نعرة قومية لكن، وبصراحة يا إيمانويل، كان الفريق الفرنسي محظوظاً للغاية".

"ومثلما هو الحال في كرة القدم، ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى هو اللعب النظيف وروح الفريق".

وحضر ماكرون وملك بلجيكا مباراة قبل النهائي في سان بطرسبرج، الثلاثاء، التي انتهت بفوز فرنسا بهدف نظيف.