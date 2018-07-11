الشرطة التركية تعتقل الداعية عدنان أوكتار و160 من مؤيديه

الشارقة 24 – رويترز:

اعتقلت الشرطة التركية الداعية الإسلامي والكاتب عدنان أوكتار، وأكثر من 160 من أتباعه، في مداهمات نفذتها في مناطق مختلفة من البلاد، فجر الأربعاء، وقالت إنهم متهمون بتشكيل عصابة إجرامية والاحتيال وارتكاب انتهاكات.

ويدير أوكتار قناته التلفزيونية الخاصة، وهي قناة "إيه 9"، حيث قدم برامج حوارية تناقش قيماً إسلامية.

وأوقفت هيئة رقابية على التلفزيون في فبراير الماضي، برنامجاً يقدمه أوكتار جمع فيه بين مناقشة أمور عقائدية والرقص، وقالت الهيئة إنه ينتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وقالت صحيفة حريت: إن الشرطة داهمت منزل أوكتار في جينجيلكوي على الجانب الآسيوي من إسطنبول، واعتقلته مع حراسه الذين حاولوا مقاومتها والفرار.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 160 شخصاً من ضمن 235 شخصاً تلاحقهم.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول صورة لطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة، تحوم في منطقة شهدت إحدى المداهمات، وقالت إن وحدة من الشرطة البحرية شاركت في العملية.

اعتقال 4 خريجين بسبب رسم كاريكاتيري لأردوغان

وفي حادث آخر، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أربعة من حديثي التخرج من جامعة تركية مرموقة، اعتقلوا لعرضهم رسم كاريكاتير يسخر من الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال مراسم تخرجهم.