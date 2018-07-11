روسيا تتهم "الناتو" بنقل قواعده إلى أحضان حدودها

الشارقة 24 – رويترز:

انتقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الذي تقوده واشنطن، مندداً بنقل قوات وقواعد للحلف إلى جوار الحدود الروسية.

ويتزامن نشر تصريحات شويغو لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية، يوم الأربعاء، مع بدء قمة لحلف شمال الأطلسي تستمر يومين.

وقال الوزير الروسي "لطالما أردت إهداء الزملاء الأميركيين نموذجاً مصغراً للكرة الأرضية، حتى يتسنى لهم النظر إليه، وتفسير سبب وجود كل قواعدهم العسكرية وقواتهم في أحضان الحدود الروسية، على الرغم من أن من يصفونهم بأعداء أميركا، موجودون في الشرق الأوسط والشرق الأدنى".

ويشير شويغو على ما يبدو إلى درع الدفاع الصاروخية الأميركية، التي تقول واشنطن إنها تهدف لحمايتها من هجمات إيران.

وتوجد عناصر من هذا النظام في شرق أوروبا قرب حدود روسيا الغربية.

وقال إن حلف شمال الأطلسي توسع شرقاً باتجاه الحدود الروسية، رغم وعود أعطيت للقادة السوفييت أثناء توحيد ألمانيا، وأشار إلى أن روسيا مستعدة للنظر مرة أخرى في إمداد سوريا بصواريخ أرض جو متطورة من طراز إس-300، لكن دمشق لم تتقدم بأي طلب لموسكو.

ونقل عن شويغو قوله: "اليوم وبعد أن أظهر عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا على سوريا، الحاجة لنظام دفاع جوي حديث لدى السوريين، فإننا مستعدون للعودة إلى بحث هذه المسألة".

وكانت روسيا قد ألمحت في إبريل الماضي، إلى أنها ستمد الرئيس السوري بشار الأسد بهذا السلاح، وذلك بعد الضربات العسكرية الغربية لسوريا ورغم اعتراضات الكيان الصهيوني، لكن بعد زيارة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لموسكو في مايو الماضي، نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن مساعد كبير بالكرملين قوله: إن روسيا لا تجري محادثات مع الحكومة السورية بشأن إمدادات الصواريخ" مضيفاً أنه لا يرى حاجة لها.