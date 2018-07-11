11 قتيلاً بهجوم جديد في جلال آباد بأفغانستان

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 11 شخصاً على الأقل، وأصيب عشرة آخرون بجروح، في هجوم جديد بجلال آباد شرق أفغانستان، يوم الأربعاء.

وأفاد المتحدث باسم حاكم الولاية، بانتهاء الهجوم على فرع وزارة التربية في جلال آباد شرق أفغانستان، وذلك بعد مقاومة المهاجمين لقوات الأمن التي حاصرت المبنى.

وذكر مكتب الحاكم الإقليمي أن انفجارين سُمعا قرب الموقع.

وهذا ثالث هجوم كبير في جلال آباد، المدينة الرئيسية في إقليم ننكرهار، خلال أقل من أسبوعين، عقب تفجير أسفر عن مقتل مجموعة في أول يوليو، وتفجير آخر أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل، يوم الثلاثاء.