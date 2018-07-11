اليونان تهدد بطرد دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد

ضباط من الجيش والشرطة في مطار أثينا تمهيداً لاستقبال الرئيس الروسي عام 2016 "أرشيفية"

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن مصدر حكومي يوناني، يوم الأربعاء، أن أثينا ستتخذ "الإجراءات اللازمة لضمان أمنها الوطني"، بعد تدخل مسؤولين روس، في تسوية الخلاف بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

ولم يؤكد المصدر طبيعة هذه "الإجراءات"، ولم يعط تفاصيل إضافية على خبر أوردته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، ومفاده أن أثينا تستعد لطرد دبلوماسيين روسيين، ومنع دخول اثنين آخرين إلى البلاد.

واضاف المصدر الحكومي "لقد حصلت مشكلة تدخل في الملف المقدوني".

من جهته، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو: إن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة كما هي الحال عليه عادة في مثل هذه الظروف.

وكانت أثينا وسكوبيي وقعتا في منتصف يونيو الماضي، اتفاقاً لحل خلافهما الذي يعود إلى 27 عاماً حول تسمية مقدونيا، بهدف رفع الاعتراض اليوناني على انضمام هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الصغيرة إلى حلف الأطلسي.