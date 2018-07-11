إيران: سقوط طائرة تدريب ومقتل 13 بحادث سير

الشارقة 24 – د ب أ:

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، بحادث تصادم وقع بين شاحنة صهريج تحمل وقوداً، وحافلة ركاب في محافظة كردستان غربي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن المدير العام للعلاقات العامة في المحافظة هيرش رضائي: إن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص، إلى جانب إصابة ثلاثة من ركاب سيارات تصادف مرورها بالقرب من الحادث.

وفي حادث منفصل، سقطت طائرة تدريب، جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة قائديها بكسور.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن طائرة تدريب مقاتلة نفاثة من طراز "إف-4" تابعة لقاعدة كنارك الجوية للجيش الإيراني، سقطت صباح الأربعاء، في المنطقة العامة لمدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد.