ترامب: ألمانيا خاضعة لسيطرة روسية كاملة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، أن ألمانيا "خاضعة لسيطرة كاملة من روسيا"، بسبب اتفاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" مع موسكو، واصفاً الاتفاق بأنه "غير ملائم".

وقال ترامب لأمين عام "ناتو" ينس ستولتنبرغ: "أعتقد أنه من المحزن أن تبرم ألمانيا صفقة ضخمة تتعلق بالنفط والغاز مع روسيا، في الوقت الذي يفترض فيه التزامكم جانب الحذر تجاه روسيا، ولتخرج ألمانيا وتدفع المليارات والمليارات من الدولارات لروسيا سنوياً".

وذكر أن الولايات المتحدة، تقوم في الوقت ذاته بدفع الكثير من الأموال، لحماية فرنسا وألمانيا والجميع، مضيفاً أن ألمانيا دولة غنية، ويمكنها زيادة الإنفاق الدفاعي، على الفور أو غداً من دون مشاكل.

ومن المقرر أن يصل خط الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، وتخشى دول شرق أوروبا وأوكرانيا، من أن المشروع المثير للجدل الذي سيقيمه عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، سيحرمها من نقل الغاز عبر أراضيها على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال القمة في وقت لاحق، ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، يوم الإثنين المقبل.

وقال الرئيس الأميركي: إن مساعيه دفعت الشركاء الآخرين في الحلف، إلى زيادة مساهماتهم في الحلف الدفاعي الغربي، لكنها لا تزال غير كافية لتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب للصحافيين "قدمت الدول الأخرى حوالي 40 مليار دولار، خلال العام الماضي لمساعدة الحلف، لكن هذا ليس كافياً"، وتابع "تنفق الولايات المتحدة الكثير والدول الأخرى لا تنفق ما يكفي خاصة بعضها، هذا الوضع مستمر منذ عقود وليس عادلاً، بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة وسنجعله عادلاً".