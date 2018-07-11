20 قتيلاً بهجوم انتحاري استهدف تجمعاً انتخابياً في باكستان

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم سياسي محلي واسع النفوذ، ليل الثلاثاء الأربعاء، في اعتداء استهدف تجمعاً انتخابياً، وتبنته حركة طالبان.

والتفجير الانتحاري، الذي وقع في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، هو الأكثر دموية في البلاد منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة، في 25 يوليو الجاري.

ونفذ خلال تجمع لحزب "رابطة عوامي القومية"، الحزب المناهض للمجموعات المتطرفة مثل حركة طالبان، والذي دفع في الماضي ثمن معارضته هذه، بتعرضه لهجمات مماثلة.

وقال قائد شرطة المدينة قاضي جميل، يوم الأربعاء: إن الحصيلة ارتفعت إلى 20 قتيلاً و63 جريحاً، بينهم 35 لا يزالون في اثنين من مستشفيات بيشاور.

وبحسب قائد فريق نزع الألغام شفقت مالك، فإن الانتحاري البالغ من العمر 16 عاماً، فجر حوالي ثمانية كيلوغرامات من المتفجرات التي كان يلف نفسه بها، و3 كغ من القطع المعدنية.

وأتى التفجير بعد ساعات من تصريح لمتحدث باسم الجيش، أقر فيه بوجود مخاطر أمنية تتهدد حملة الانتخابات التشريعية.

وقال مالك: "بحسب الدلائل الأولية للتحقيق فإن ما حصل هو هجوم انتحاري كان هدفه هارون بيلور"، أحد مرشحي رابطة عوامي إلى الانتخابات التشريعية.

وأكد مسؤول آخر في الشرطة يدعى كوكب فاروقي أن بيلور قتل في التفجير.

وهارون بيلور هو سليل عائلة سياسية تتمتع بنفوذ واسع في مقاطعة خيبر-بختونخوا وعاصمتها بيشاور، وبمقتله يكون قد لقي نفس مصير والده الذي كان أيضاً رجلاً سياسياً وقضى اغتيالاً بتفجير انتحاري في 2012.