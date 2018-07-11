"مجلس الأمن" يرحب بتوقيع الإعلان المشترك للسلام بين إريتريا وإثيوبيا

الشارقة 24 – وام:





رحب مجلس الأمن الدولي بالإعلان المشترك للسلام والصداقة الذي تم توقيعه بين حكومتي إريتريا وإثيوبيا، الثلاثاء.

وأثنى أعضاء المجلس في بيان أصدروه الثلاثاء،على توقيع رئيسي البلدين على الاتفاق، مرحبين بالتزام كلا الطرفين باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح فصل جديد من التعاون والشراكة فيما بينهما.

وأشار البيان إلى إحاطة أعضاء المجلس علما بخطة النقاط الخمس وترحيبهم باتفاق البلدين على تنفيذ قرار لجنة الحدود الإثيوبية – الإريترية، معتبرين هذه الخطوات بمثابة تطور تاريخي وهام من شأنه أن يعكس بنتائجه الإيجابية بعيدة المدى على مستقبل القرن الأفريقي وما بعده.

كما رحب البيان بالتزام البلدين بالعمل المشترك على كفالة السلام والتنمية والتعاون الإقليميين، معرباً عن التطلع إلى المشاركة النشطة لإريتريا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".

وشجع جميع الجهات الفاعلة على تقديم الدعم لهم لعملية السلام بين البلدين، معرباً عن استعداد أعضاء المجلس لتقديم الدعم للبلدين في سياق تنفيذهما للإعلان المشترك، مشجعاً حكومتيهما على فتح فصل جديد من التعاون وحسن الجوار فيما بينهما.