بدء عملية إنقاذ المجموعة الأخيرة من العالقين داخل الكهف بتايلاند

الشارقة 24 – د.ب.أ:

قال حاكم إقليم شيانج راي، الثلاثاء، إن عملية إنقاذ المجموعة الأخيرة من الصبية لاعبي كرة القدم ومدربهم المحاصرين داخل كهف مغمور بالمياه في شمال تايلاند قد بدأت.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن الذي يرأس جهود الانقاذ أيضاً، إن المهمة ستشمل إخراج 5 آخرين من أعضاء فريق كرة القدم وايلد بور، بالإضافة إلى طبيب تابع للبحرية و3 من ضباط القوات البحرية الذين يقدمون الدعم في الكهف.

وبدأت العملية التي تشمل 19 غواصاً تحت المياه بالكهف في الساعة الـ 10 صباحاً (الساعة الـ 3 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن تستغرق جهود الإنقاذ الثلاثاء وقتاً أطول من اليومين السابقين لأنه سيتم إخراج 9 أشخاص.