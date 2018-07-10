ترامب يرشح بريت كافانو قاضياً للمحكمة الدستورية

الشارقة 24 – واس:

رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بريت كافانو قاضياً للمحكمة العليا، بدلاً من أنطوني كينيدي.

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض: "إن بريت كافانو يتمتع بمؤهلات لا تشوبها شائبة، وبمميزات لا نظير لها، وبالتزام مُثبت بالمساواة في العدالة بحسب ما يمليه القانون".

وبريت كافانو هو قاضٍ في محكمة الاستئناف بواشنطن، ويبلغ من العمر 53 عاماً ولديه سجل محافظ طويل، وعمل مستشاراً للرئيس الأسبق جورج بوش ثم مديراً لموظفي البيت الأبيض في عهده.

ويحتاج مرشح الرئيس الأميركي إلى مصادقة مجلس الشيوخ لاعتماده في هذا المنصب.