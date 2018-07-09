وزير الخارجية البريطاني يستقيل من منصبه

الشارقة 24 – وام:

قدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استقالته، الإثنين، من حكومة تيريزا ماي.

وأعرب بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء عن الشكر للوزير جونسون على دوره في الحكومة منذ تعيينه في هذا المنصب من دون إبداء الأسباب التي دفعت الوزير للاستقالة.

وتأتي استقالة جونسون بعد ساعات من استقالة زميله وزير الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الليلة الماضية ليكون سادس وزير يستقيل من حكومة تيريزا ماي.

وكانت حكومة ماي شهدت قبل استقالة جونسون وديفيس رحيل أربعة وزراء هم وزيرة الداخلية امبر راد، ووزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية الدولية بريتي باتال، ووزير مجلس الوزراء نائب رئيسة الوزراء دايمين غرين.