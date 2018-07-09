استمرار الاحتجاجات في هايتي رغم التراجع عن رفع أسعار الوقود

الشارقة 24 – رويترز:

ناشد زعماء هايتي المواطنين التزام الهدوء مع دخول الاحتجاجات العنيفة على رفع أسعار الوقود يومها الثاني.

واتخذ رئيس الوزراء جاك جاي لافونتانت قراراً بتعليق تطبيق الزيادة مؤقتاً، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حكومته عنها.

لكن القرار يبدو أنه لم يخفف من ثورة السكان الغاضبين الذين خرجوا إلى الشوارع وأضرموا النيران في سيارات.

يقول هذا المحتج إن أسعار جميع المنتجات ارتفعت في السوق جراء رفع أسعار الوقود، مناشداً رئيس البلاد جوفينيل مواز الاستماع إلى الشعب والتراجع عن هذه الزيادة.

كانت هايتي قد شهدت احتجاجات مماثلة العام الماضي بعد قرار حكومي بزيادة الضرائب في بلد هو الأفقر في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وجاء قرار رفع أسعار الوقود بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض دعم الوقود المقدم لهايتي في إطار حزمة مساعدات للبلاد.