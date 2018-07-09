أردوغان يسيطر على تركيا بسلطات رئاسية كاسحة

الشارقة 24 – رويترز:

مع بدء رئاسته التنفيذية، التي حارب بقوة لضمان تحقيقها سيعين أيضاً أردوغان حكومة تضم عدداً أقل من الوزراء، يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم.

وفاز أردوغان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الماضي، لاستبدال النظام البرلماني في تركيا، بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة، وأعقبه بتحقيق فوز صعب المنال الشهر الماضي في انتخابات لهذا المنصب الجديد المعزز.

وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم، منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريباً، ويشير أردوغان بأنّها ضرورية لدفع النمو الاقتصادي في تركيا، وضمان أمنها.

وينظر أنصاره لهذه التغييرات، باعتبارها مجرد مكافأة لزعيم جعل القيم الإسلامية محور الحياة العامة، ودافع عن الطبقات الكادحة، وبنى المطارات، والمستشفيات، والمدارس.

وأكد أردوغان لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه في مطلع الأسبوع إن "تركيا بصدد دخول عصر جديد، مع حفل أداء الرئيس اليمين الإثنين.

"سنكون أسرع، ونحقق نتائج أقوى بالسلطة، التي منحها لنا النظام الرئاسي الجديد".

ويؤكد المعارضون بأنّ هذه السلطات الجديدة، تمثل توجهاً نحو نظام استبدادي، واتهموا أردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية، التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية بشأن الديمقراطية، وحرية التعبير.

وسيؤدي أردوغان اليمين في البرلمان في الساعة الرابعة مساءً (1300 بتوقيت جرينتش) قبل ساعتين من حضور احتفال ضخم في قصر الرئاسة، الذي قام ببنائه في العاصمة.

وأفاد أردوغان أنّه سيعلن التشكيل الحكومي ليل الإثنين، متعهداً بتعيين وزراء من خارج البرلمان، وبتقليص فريقه الوزاري من 20 وزيراً إلى 16 وزيراً.

وصرح أيضاً، أنّه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، والعجز الكبير في الحساب الجاري.

وأضاف "سنرفع مستوى البلاد بشكل كبير، من خلال حل المشكلات الهيكلية لاقتصادنا".

وتجاوز معدل التضخم 15% الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل.

وتراجعت قيمة الليرة أيضاً بواقع الخمس مقابل الدولار هذا العام.

ووصف أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة بأنّها "أم وأبو كل الآثام".

وكان أردوغان قد أوضح في مايو بأنّه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات.

وبموجب هذه التغييرات سيُلغى منصب رئيس الوزراء، وسيختار أردوغان حكومته بنفسه، وينظم الوزارات، ويقيل موظفي الحكومة، وكل ذلك دون موافقة البرلمان.

وأكد أردوغان بعد فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين، أنّه لن يدخرَ جهداً في تحفيز النمو الاقتصادي.