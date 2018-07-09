عملية إنقاذ "فتية الكهف" في تايلاند تدخل يومها الثاني

الشارقة 24 - د.ب.أ:

تسود حالة من الترقب، الإثنين، مع دخول جهود الإنقاذ لانتشال 9 لاعبين تايلانديين محاصرين داخل كهف يومها الثاني.

وجرى الأحد إنقاذ 4 من أعضاء فريق شباب "وايلد بور" لكرة القدم وتم نقلهم إلى مستشفى محلي بعد قضاء 16 يوماً في كهف شمالي تايلاند.

وحوصرت المجموعة المؤلفة من 12 صبياً، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً ومدربهم البالغ من العمر 25 عاماً، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات طريقهم إلى المخرج في 23 يونيو.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى صباح الإثنين بشأن هوية الأطفال الذين تم اخراجهم من الكهف خلال اليوم الأول من العملية، وشملت عملية الإنقاذ استخدام معدات غوص للتنقل عبر ممرات ضيقة لا تزال مغمورة بمياه الفيضانات.