استقالة وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – د.ب.أ:





استقال وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسيشن" عن مصادر لم تكشف عنها.

ونقلت "برس أسوسيشن" عن "مصدرين بارزين" تأكيدهما رحيل ديفيز عن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكن مكتب ماي ووزارة شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يردا على استفسارات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بهذا الشأن.

ويأتي رحيل ديفيز بعد أيام فقط من وصول الحكومة البريطانية إلى توافق في الآراء حول خطة جديدة بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل في العام المقبل.

وتعرضت الخطة، التي تتوقع إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لانتقادات من قبل مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.