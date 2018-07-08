تركيا: مقتل 10 جراء خروج قطار ركاب عن مساره

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مستشار وزارة الصحة التركية، أيوب جوموش، الأحد، مصرع 10 وإصابة 73 آخرين بجروح، جراء خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداج شمال غربي البلاد، مساء الأحد، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال حاكم الولاية محمد جيلان إن خمس عربات من قطار يقل 360 راكباً خرجت عن القضبان، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن تركيا" الخاصة الناطقة باللغة التركية.

من جانبها، أعلنت وزارة النقل أن سبب خروج القطار عن مساره يعود إلى انزلاق التربة من تحت القضبان الحديدية نتيجة الأمطار الغزيرة.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، كان القطار في طريقه إلى إسطنبول عندما خرج عن مساره بالقرب من قرية ساريلار في ولاية تيكرداج.