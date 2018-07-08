تايلاند توقف مؤقتاً عمليات إنقاذ فتية الكهف بعد إخراج 6 منهم

الشارقة 24 – أ ف ب:





حصلت يوم الأحد، المرحلة الأولى من عملية شاقة لإخراج الأطفال الـ 12 ومدربهم العالقين، منذ 15 يوماً داخل كهف في تايلاند، وقد نجحت خلالها فرق الإنقاذ في إجلاء ستة فتيان، على أن يتبعهم الآخرون في الساعات المقبلة.

وبحسب آخر حصيلة، نجح ستة من الفتية في الخروج من الكهف سالمين، يرافق كلاً منهم غواصان محترفان أحدهما تايلاندي والآخر أجنبي.

ونقل الفتية الستة على متن سيارات إسعاف، من ثم طوافات، إلى مستشفى تشيانغ راي.

وقال قائد خلية الأزمة نارونغساك أوسوتاناكورن خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد: إن "العملية المقبلة ستبدأ خلال عشر ساعات على الأقل".

وهو كان قد أعلن صباح الأحد أن "الساعة حلت ومستعدون لمواجهة كل التحديات".

وكان المسؤولون عن عمليات الإنقاذ أكدوا أن الأطفال سيخرجون "الواحد تلو الآخر وسيستغرق الأمر يومين إلى ثلاثة أيام".

وقد اختار هؤلاء في نهاية المطاف إخراج الفتيان ضمن مجموعتين، الأولى من ستة أطفال والثانية من سبعة.

وجرت عملية الإجلاء الأولى على نحو أسرع من المتوقع، إذ بدأ إخراج الأطفال العالقين قبل أكثر من ساعتين من الموعد المحدد بداية.