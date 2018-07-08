إخراج أول اثنين من فتية محاصرين داخل كهف في تايلاند

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن مسؤول محلي في تايلاند، يوم الأحد، أن أول اثنين من مجموعة فتية محاصرين داخل كهف، تم إنقاذهما بعد أكثر من أسبوعين داخل الكهف الذي غمرته المياه.

وبدأت السلطات في إقليم تشيانغ راي شمال البلاد، مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر، يوم الأحد، لإخراج فريق كرة قدم للناشئين مؤلف من 12 صبياً ومدربهم.

وقال توساثيب بونثونج رئيس إدارة الصحة في تشيانغ راي، وهو أحد أفراد فريق الإنقاذ: "أخرجنا اثنين، هما الآن في مستشفى ميداني قرب الكهف، نجري لهما فحصاً طبياً، لم يتم نقلهما لمستشفى تشيانغ راي حتى الآن".