تركيا تعزل أكثر من 18 ألف موظف قبل رفع متوقع لقانون الطوارئ

الشارقة 24 – رويترز:

أصدرت تركيا مرسوماً، اليوم الأحد، يقضي بعزل أكثر من 18 ألف موظف نصفهم من رجال الشرطة، وذلك قبل الرفع المتوقع لقانون الطوارئ هذا الشهر.

وحالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ عامين، بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016.

ويأتي المرسوم بعد النصر الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وقبل أن يؤدي اليمين، غداً الإثنين، ليبدأ رئاسة تنفيذية يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.

ويقضي المرسوم بعزل 199 أكاديمياً من جامعات في أنحاء البلاد، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف من رجال القوات المسلحة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس، إن السلطات التركية عزلت بالفعل نحو 160 ألف موظف منذ الانقلاب الفاشل.