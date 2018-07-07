كوريا الشمالية ترفض نزع أسلحتها النووية سريعاً

الشارقة 24 – أ ف ب:

شهدت عملية السلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يوم السبت، تأزماً بعد رفض بيونغ يانغ مطالب واشنطن "الأشبه بعقليات العصابات"، بنزع سريع لسلاحها النووي، على الرغم من محادثات مكثفة استمرت ليومين.

وسعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى مغادرته بيونغ يانغ، إثر مفاوضات أجراها مع كيم يونغ شول، المسؤول الثاني في النظام الكوري الشمالي، إبداء تفاؤله، مؤكداً تحقيق تقدم في المحادثات.

لكن مع وصوله إلى طوكيو، ليطلع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، على مجريات محادثاته، أصدرت كوريا الشمالية بياناً حاد اللهجة، نددت فيه بالمطالب التي قدمها، ودعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إحياء عملية السلام.

واعتبر مسؤولون أميركيون في حديث خاص، البيان الكوري الشمالي تكتيكاً تفاوضياً، إلا أن صدور البيان بعد يومين، طغت عليهما مظاهر الصداقة، يشكل على ما يبدو عودة إلى الموقف الكوري الشمالي التقليدي المتشدد.

واعترضت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، على جهود بومبيو للحصول على التزامات ملموسة، تترجم عملياً الوعد الذي أطلقه كيم في القمة، التي جمعته بالرئيس الأميركي في سنغافورة، الشهر الماضي، بالعمل نحو "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".