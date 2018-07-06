باكستان: حكم بالسجن 10 سنوات على نواز شريف

الشارقة 24 – رويترز:

قضت محكمة باكستانية، يوم الجمعة، بسجن رئيس الوزراء المعزول نواز شريف عشر سنوات، في تهم فساد تتصل بشراء أسرته شققاً سكنية فاخرة في لندن، في ضربة قوية لحزبه قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 25 يوليو الجاري.

ويهدد الحكم الذي صدر غيابياً على شريف "68 عاماً"، بإنهاء الحياة السياسية لأحد أبرز السياسيين، خلال العقود الأربعة الأخيرة في باكستان، والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات.

وقال محامي الادعاء سردار مظفر عباسي: إن مريم ابنة شريف، والتي تعتبر على نطاق واسع خليفته السياسية عوقبت بالسجن سبع سنوات مع منعها من خوض الانتخابات المقبلة، كما عوقب زوجها محمد سافدار النائب عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز بالسجن عاماً.

وأضاف عباسي للصحافيين "الحكم الذي صدر يثبت أن شقق أفينفيلد تم شراؤها باستخدام أموال ناتجة عن فساد"، في إشارة إلى اسم المبنى السكني الموجود في لندن.

وقال شريف إنه سيعود من لندن إلى باكستان، لكنه لم يحدد موعداً لذلك، ويرافقه زوجته كلثوم التي تعالج من السرطان، وترقد في غيبوبة منذ إصابتها بنوبة قلبية الشهر الماضي.

وأبلغ شريف ممثلي وسائل الإعلام في لندن "فور أن تسترد زوجتي وعيها، سأعود وسوف أواصل نضالي حتى من داخل السجن".

وسيواجه شريف الاعتقال لدى وصوله إلى إسلام آباد، قبل الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة بين حزبه وحزب السياسي المعارض عمران خان.

وقال طارق فضل تشودري حليف رئيس الوزراء المعزول: إن شريف وابنته مريم التي تقيم معه أيضاً في لندن، نفيا ارتكاب أي خطأ وسوف يستأنفان الحكم.

وقال عباسي إن المحكمة قضت بتغريم شريف ثمانية ملايين جنيه إسترليني، وغرمت ابنته مليوني جنيه، وأمرت بمصادرة الشقق لصالح الحكومة الباكستانية.