انطلاق الجلسة التأسيسية للبرلمان الدولي للتسامح

الشارقة 24 – وام:

عقد المجلس العالمي للتسامح والسلام، الجلسة التأسيسية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، وذلك بالقاعة الرئيسية للبرلمان المالطي في العاصمة فاليتا، يوم الجمعة، بدعوة من أنجيلو فاروجيا رئيس برلمان مالطا، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، ومشاركة 54 من رؤساء وممثلي البرلمانات الإقليمية والوطنية من مختلف دول العالم.

وتسلمت ألبانيا رئاسة البرلمان، وفق التسلسل الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء، وتم تسمية تولانت بالا رئيساً للبرلمان لمدة سنة، فيما شكلت خمس لجان تنفيذية للشؤون القانونية والتشريعية والعلاقات الدولية والشباب والمرأة وغرس السلام والتنمية المستدامة.

ورحب رئيس برلمان مالطا، خلال افتتاحه الجلسة بالمشاركين، مؤكداً دعم بلاده المطلق لهذا البرلمان الدولي، الذي سيسهم مساهمة أساسية في نشر نهج الاعتدال والانفتاح، في مواجهة العنصرية والتمييز والتطرف وعدم قبول الآخر.

من جانبه، أكد الجروان في كلمة له، أن الإنسانية تتعرض اليوم للتهديد عبر التطرف الديني والتعصب العرقي والعنف الفكري، بعدما تراجعت قيم التسامح وقبول الآخر، التي نصت عليها الأديان السماوية الرئيسية، ما أدى إلى اضطراب السلم والأمن العالميين.

وقال إنه في مواجهة كل هذه التحديات، كان لا بد من إيجاد طريقة جديدة للتعامل معها، لتتبلور فكرة إنشاء هيئة عالمية جديدة، تروج لثقافة التسامح وقبول الآخر، وأضاف أن مشاركة هذا العدد من أعضاء البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية، تدل على اتفاقنا وإدراكنا جميعاً لحاجتنا المشتركة لهذا النوع من التعاون البرلماني الدولي، لنشر وقيادة ثقافة عالمية جديدة، وتوجيه الطاقات الشعبية نحو التسامح والسلام، إلى جانب وعينا بأن أعداء السلام من الخارجين عن القانون أصبحوا يهددون استقرار مجتمعاتنا، وأن تعاوننا أمر لا مفر منه.

وأوضح سنبذل سوياً كل ما في وسعنا، لإقامة برلمان دولي، لخدمة قضايا التسامح والسلام، برلمان دولي يحترم مبادئ ديموقراطية العلاقات الدولية، ويمارس مهامه في إطار الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئه الراسخة، برلمان يحترم مبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.

من ناحيته، قال روجية نكودو رئيس برلمان عموم إفريقيا: "باسم وفد البرلمانيين الأفارقة المرافقين لي والمؤلف من 15 برلمانياً، من كل أنحاء إفريقيا، في هذا الحدث الاستثنائي، نشجع هذه المبادرة العالمية، ونهنئ المجلس العالمي للتسامح والسلام، على جهوده من أجل السلام التي يبذلها في العالم.

بدوره، قال إلياس كاستيللو رئيس برلمان أميركا اللاتينية إنه "لشرف عظيم أن نشارككم هذا الحدث الاستثنائي الكبير، وإطلاق البرلمان الدولي للتسامح والسلام، من قبل المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي يستحق كل دعمنا كونه يساهم في نشر وتعزيز السلام والتسامح في العالم.

من جهته، أعرب كارميلو أبيلا وزير خارجية مالطا، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى الجلسة التأسيسية الأولى للبرلمان الدولي من أجل التسامح والسلام.

وعقد الجروان وفاروجيا، مؤتمراً صحافياً، وصف فيه رئيس البرلمان المالطي إطلاق البرلمان الدولي، بأنه مبادرة تاريخية على صعيد مشاركة الدول، ما يؤكد الاهتمام الدولي بالتعاون لوضع حد للإرهاب والعنف والتطرف والعنصرية والكراهية ورفض الآخر.

وأجاب الجروان على أسئلة الصحافيين والإعلاميين، وشدد على أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم.