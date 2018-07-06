70 مهاجراً بينهم 12 طفلاً أنقذهم خفر السواحل الإسباني

الشارقة 24 – رويترز:

قالت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا على تويتر، إن خفر السواحل الإسباني أنقذ 70 مهاجراً من 3 قوارب مختلفة في مضيق جبل طارق.

وقال خفر السواحل إن 62 مهاجراً، منهم جاءوا من دول أفريقيا جنوبي الصحراء، و8 من المغرب.

هؤلاء المهاجرون، الذين ساعدهم أعضاء في الصليب الأحمر، جيء بهم إلى ميناء طريفة في جنوب إسبانيا.

ووصل أيضاً إلى ميناء برشلونة قارب إنقاذ من منظمة أوبن أرمز الخيرية وعلى متنه 60 مهاجراً، بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقباله.

ورغم استمرار الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، إلا أنها انخفضت بشدة إذ وصل إلى أوروبا نحو 45 ألف مهاجر هذا العام، مقارنة بأكثر من مليون في 2015.