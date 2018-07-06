بريطانيا تطالب روسيا بتفسير الهجوم على سكريبال

الشارقة 24 – رويترز:

طالب وزير الأمن البريطاني روسيا، الخميس، بتقديم تفاصيل بشأن الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، وذلك بعد تعرض بريطانيين لنفس المادة السامة، بينما قال الكرملين إنه عرض على بريطانيا المساعدة في التحقيق في الهجوم لكن عرضه قوبل بالرفض.

وقال والاس "يمكن أن تصوب الدولة الروسية هذا 'الخطأ'، بإمكانهم إخبارنا بما حدث وما فعلوه وملء بعض الفجوات الكبيرة التي نحاول سدها".

ويرقد البريطانيان، وهما امرأة عمرها 44 عاماً ورجل عمره 45 عاماً، في حالة صحية حرجة بعد ما يبدو أنهما تعرضا للمادة السامة بصورة عرضية على مقربة من موقع هجوم مارس آذار على سكريبال وابنته يوليا، وليس من الواضح كيف تعرض الرجل والمرأة للسم الذي تتفكك عناصره ببطء، ولا يوجد في تاريخهما ما يشير إلى أي علاقة بعالم الجاسوسية أو بالاتحاد السوفيتي السابق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن فلاديمير شامانوف رئيس لجنة الدفاع في البرلمان قوله إن على بريطانيا طلب المساعدة من الخبراء الروس في التحقيق بشأن واقعة التسمم، وقال الكرملين، الخميس، إنه عرض على بريطانيا المساعدة قبل وقت طويل في التحقيق في الهجوم على سكريبال وابنته في سالزبري لكن عرضه قوبل بالرفض.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته بالنوفيتشوك، وهو غاز أعصاب طوره الجيش السوفيتي خلال الحرب الباردة، ونفت روسيا أي دور في هجوم مارس، ولمحت إلى أن أجهزة مخابرات بريطانية نفذت الهجوم لتؤجج مشاعر مناهضة لموسكو.