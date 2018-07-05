روسيا تطالب بريطانيا بالتوقف عن "ألعاب التسمم"

الشارقة 24 – رويترز:

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، يوم الخميس، الحكومة البريطانية إلى التوقف عن وضع العقبات أمام التحقيق المشترك، الذي تجريه أجهزتها الأمنية مع الأجهزة الأمنية الروسية، حول تسمم وقع في بريطانيا.

وطالبت بريطانيا روسيا، بتقديم تفاصيل بشأن الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، وذلك بعد تعرض بريطانيين اثنين لنفس المادة السامة.

ويرقد الاثنان، وهما امرأة عمرها 44 عاماً، ورجل عمره 45 عاماً، في حالة صحية حرجة بعد ما يبدو أنه تعرض عرضي للمادة السامة، على مقربة من موقع هجوم مارس الماضي، على سكريبال وابنته يوليا.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته بالنوفيتشوك، وهو غاز أعصاب طوره الجيش السوفيتي خلال الحرب الباردة، في أول استخدام معروف لهذا السلاح الكيماوي على أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ووصفت المتحدثة الروسية، مواقف الحكومة البريطانية من التسمم بأنها "مؤامرات وألعاب".