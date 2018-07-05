قتيل و49 مفقوداً بانقلاب قارب في تايلاند

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت البحرية التايلاندية، يوم الخميس، مقتل شخص وفقدان 49 بعد انقلاب قارب كان يحمل 97 شخصاً، بينهم سائحون صينيون وطاقم تايلاندي، في البحر الهائج قبالة جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند.

وقال الأميرال سومنوك بريمبراموتي قائد الفرقة الثالثة بالبحرية الملكية: "في الوقت الراهن لا نزال نبحث عن 49 شخصاً، أنقذنا 48 من القارب المنقلب وأرسلنا قوارب للمساعدة"، وأضاف "كانوا جميعاً يرتدون سترات نجاة".

وذكرت البحرية، أن القارب كان واحداً من بين ثلاثة قوارب، واجهت مصاعب في البحر بتلك المنطقة، يوم الخميس.

وانقلب قاربان آخران، أحدهما يخت يحمل 39 شخصاً، لكن جرى نقل ركابه إلى بر الأمان.