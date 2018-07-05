البحرية الأميركية تتعهد بحماية التجارة في مضيق هرمز

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الخميس، أن البحرية الأميركية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة، في الوقت الذي هدد فيه الحرس الثوري الإيراني، بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز، إذا اقتضت الضرورة.

وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبعض كبار القادة العسكريين، في الأيام القليلة الماضية، بمنع مرور شحنات النفط من دول المنطقة، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية.

ومضيق هرمز، أهم ممر ملاحي لنقل النفط في العالم، إذ يمر منه نحو خمس استهلاك النفط العالمي يومياً.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربن: "الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة"، وأضاف إذا أغلقت إيران المضيق فالولايات المتحدة مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة، حيثما يسمح القانون الدولي.