رجال الإنقاذ يُدخلون معدات لكهف أطفال تايلاند

الشارقة 24 – رويترز:

أدخل عمال إنقاذ معدات، يوم الخميس، بينها سترات نجاة إلى كهف بإقليم تشيانج راي في تايلاند غمرته المياه، وبداخله 12 من الفتية ومدربهم لكرة القدم.

ويوجد الفتية ومدربهم، على مسافة 4 كيلو مترات تقريباً، من فتحة الكهف الذي غمرته المياه، وهم بداخله.

واختفى أعضاء فريق الناشئين لكرة القدم في الكهف في 23 يونيو الماضي، وبدا أن عملية البحث عنهم تقترب من نهايتها، عندما عثر فريق من الغواصين البريطانيين والتايلانديين عليهم، في وقت متأخر يوم الإثنين الماضي، متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه داخل الكهف.

وعلى الرغم من جفاف الأيام الماضية، فهناك تحذيرات من أن شمال تايلاند، يواجه سقوط أمطار غزيرة من 7 إلى 12 يوليو الجاري.

ويقول البعض: إن الفتية قد يخرجون خلال أيام، إذا كانت أحوال الطقس جيدة، ويمكن شفط المياه من الكهف أو إذا تسنى تدريب المحاصرين على استخدام أدوات الغوص، لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت الخميس من احتمال هطول أمطار غزيرة من السابع وحتى 12 من يوليو الجاري، على ما يصل إلى 60% من شمال البلاد الذي يشمل إقليم تشيانج راي.

ويتجه التركيز الآن، إلى كيفية إخراج المجموعة عبر عدة كيلومترات من الأنفاق الخطرة، التي تغمرها المياه.