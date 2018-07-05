ترامب يلتقي بملكة بريطانيا رغم مشاعر السخط

الشارقة 24 – رويترز:

حينما يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأسبوع المقبل، سيصبح الرئيس الأميركي الثاني عشر الذي تقابله الملكة منذ أن اعتلت العرش قبل 66 عاماً.

وباستثناء ليندون جونسون، التقت إليزابيث مع كل الرؤساء الأميركيين منذ الرئيس هاري ترومان، لكن لم يحدث أن ثار مثل هذا المستوى من المعارضة والجدل كما هو الحال مع زيارة ترامب.

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعت ترامب لزيارة دولة حينما التقت به بعد تنصيبه في يناير 2017، لتكون أول زعيم أجنبي يجتمع مع الرئيس الجديد، وعادة ما تتضمن زيادة الدولة رحلة يستقل فيها الضيف عربة مكشوفة تجرها الخيول عبر وسط لندن، ومأدبة طعام في قصر بكنجهام.

ولم يحظ سوى رئيسين أميركيين فقط هما باراك أوباما وجورج بوش الابن بزيارة دولة كاملة، لكن زيارة ترامب ستكون أقل بذخاً عن تلك التي وجهت له في البداية، إلا إنه سيلتقي بالملكة وسط معارضة الكثير من النواب البريطانيين لحضوره.