مقتل شاب برصاص شرطي يؤجج العنف في مدينة فرنسية

الشارقة 24 – أ ف ب:

اندلعت أعمال عنف، في عدد من أحياء مدينة نانت الفرنسية، ليل الثلاثاء، إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، برصاص شرطي أطلق عليه النار، بعدما صدم بسيارته شرطياً آخر، أثناء محاولته الفرار من حاجز أمني.

ودعت نيكول بيلوبيه وزيرة العدل الفرنسية، إلى الهدوء في المدينة الواقعة غرب فرنسا، مؤكدة أن السلطات القضائية والهيئة العامة للتفتيش في الشرطة الوطنية أبلغتا بالحوادث، لإلقاء الضوء عليها بشفافية كاملة.

وقال مدير شرطة المدينة جان-كريستوف برتران: إن عناصر الشرطة أوقفوا سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن السائق الذي تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس موظفاً في الشرطة، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة في ركبتيه، فأطلق أحد زملائه الشرطيين النار، وأصاب الشاب الذي مات لسوء الحظ.

من جهته، قال المدعي العام في نانت بيار سينيس: إنه تم فتح تحقيق "لتحديد الظروف التي دفعت الشرطي لاستخدام سلاحه".

وفور شيوع نبأ وفاة الشاب، اندلعت أعمال عنف في عدد من الأحياء الحساسة في المدينة، حيث نزل إلى الشوارع شبان مسلحون بقنابل حارقة وأضرموا النيران في سيارات وفي مركز تجاري.