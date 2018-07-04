ماكرون يدعو إفريقيا وأوروبا إلى إيجاد حلول لملف الهجرة

الشارقة 24 – أ ف ب:

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إفريقيا وأوروبا، إلى إيجاد حلول "تفيد الجميع" خصوصاً حول ملف الهجرة، وذلك في كلمة أمام 300 مستثمر شاب، في اليوم الثاني من زيارته نيجيريا.

وشرح ماكرون، رؤيته إزاء أزمة المهاجرين، التي يمر بها الاتحاد الأوروبي حالياً، والتي لا بد من تسويتها على المدى البعيد في إفريقيا.

وأوضح ماكرون في لاغوس "علينا مقاومة العواطف على المدى القصير، والعمل مع الحكومات الإفريقية"، وأضاف الرد المستديم هو بناء مستقبل أفضل في الدول الإفريقية، مثل السنغال وساحل العاج ونيجيريا، حيث يرحل الشباب لعدم توافر فرص اقتصادية، وتابع أن أوروبا لا يمكنها استقبالهم كلهم، بينما "نحن بحاجة إلى أن يحقق الأفارقة النجاح في إفريقيا".

وشدد ماكرون مجدداً، على ضرورة فرض قيود ديموغرافية في الدول، ومكافحة الإرهاب.

وكان ماكرون، قد دشن صباحاً المركز الفرنسي في لاغوس، ضمن شبكة تضم 832 مدرسة لأكثر من 500 ألف تلميذ في العالم.