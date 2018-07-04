الحرس الإيراني يهدد بعرقلة صادرات نفط المنطقة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، أن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد، يوم الثلاثاء، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة، إذا مضت واشنطن قدماً في هدفها المتمثل في إجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

وأشاد الميجر جنرال قاسم سليماني بتصريحات روحاني، قائلاً إنه مستعد لتطبيق مثل تلك السياسة إذا لزم الأمر.

وقال سليماني قائد العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، في رسالة نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، موجهاً كلامه لروحاني: "أنا في خدمتك لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية".

ولم يخض روحاني في تفاصيل تهديده، لكن سبق وأن هدد مسؤولون إيرانيون بغلق مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لشحن النفط، رداً على أي عمل عدواني من الولايات المتحدة ضد إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي متعدد الأطراف في مايو الماضي، لرفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، وطلبت واشنطن بعد ذلك من الدول وقف جميع واردات النفط الإيرانية، اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل، وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية، ودون أي استثناءات.