مقتل 41 بصراعات بين عصابات في نيجيريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

تجري الشرطة النيجيرية تحقيقاً، حول العثور على 41 جثة في ولاية زمفارا "شمال"، قتل أصحابها على ما يبدو نتيجة صراعات بين العصابات الإجرامية للصوص الماشية.

وقال كينيث إبريمسون المفوض المحلي للصحافيين: إن الشرطة عثرت يوم الأحد على 18 جثة ممزقة في نهر، بعد يومين من العثور على 23 جثة أخرى، في غابة قريبة من إقليم زورمي.

وتُعزى عمليات القتل هذه، إلى ميليشيات محلية انتقمت على ما يبدو من عصابات إجرامية تبث الرعب في قرى المنطقة منذ أسابيع، فتقتل الناس أو تخطفهم مقابل الحصول على فديات، أو سرقة رؤوس ماشية.

واضاف إبريمسون أن "أربعة مشبوهين قد أوقفوا" لصلتهم بالجريمة.