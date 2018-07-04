مقتل 12 في حريق بمصنع للألعاب النارية بجنوب الهند

الشارقة 24 – د ب أ:





لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم في حريق بمصنع للألعاب النارية بجنوب الهند.

وقال مسؤول في الشرطة، إن معظم الضحايا كانوا من النساء.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق في وحدة المفرقعات في كاشيبوجا، في ضواحي بلدة وارانجال.

وأوضح أن معظم الذين لقوا حتفهم كانوا من العاملين، في حين يعتقد أن بعضهم من الزبائن.

وجرى نقل المصابين لمستشفى محلي، وصنفت حالة اثنين منهم على أنها حرجة.

ويشار إلى أن مصانع المفرقعات غير القانونية التي تعمل بدون رخص عمل صحيحة ولا تتبع قواعد السلامة شائعة في الهند، وتشهد وقوع انفجارات عرضية من حين لآخر.