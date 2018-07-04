رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته من تهمة الفساد

الشارقة 24 – رويترز:





وجهت محكمة ماليزية يوم الأربعاء، اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق سيادي أسسه، وأفرجت عنه بكفالة قيمتها مليون رينجت ماليزي ما يعادل"274 ألف دولار".

ودفع نجيب ببراءته من ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة فيما يتعلق بصلته بمعاملات مالية مثيرة للريبة تشمل شركة "إس.آر.سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لصندوق التنمية الماليزي "1إم.دي.بي".

وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربع إلى السجن لمدة 20 عاماً، وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة الأموال المختلسة من الصندوق.

وتتعلق الاتهامات بأموال يزعم أنها انتقلت من "إس.آر.سي إنترناشونال" إلى حساب نجيب المصرفي، لكنها لا تشكل سوى جزء ضئيل من المبلغ الإجمالي الذي يعتقد بأنه جرى اختلاسه من "1إم.دي.بي".

وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة.

وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله أمس الثلاثاء، بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد الذي كان يوماً ما بمثابة المرشد لنجيب قبل أن يتحول إلى خصم له.

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى المحكمة في كوالالمبور