عاملة بالصحة البريطانية تتورط بقتل 8 مواليد... والتحقيق جارٍ

الشارقة 24 – رويترز:

قالت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، إنها ألقت القبض على امرأة تعمل بقطاع الصحة للاشتباه في قتلها 8 مواليد وشروعها في قتل 6 آخرين في وحدة للأطفال حديثي الولادة في شمال إنجلترا.

جاء ذلك بعد التحقيق في وفاة 17 مولوداً وتعرض 15 آخرين "لتدهور لا يفضي للموت"، في الفترة من مارس 2015 إلى يوليو 2016 في وحدة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الكونتيسة تشيستر.

وذكر المحقق بول هيوز، في بيان، أن هذا تحقيق شديد التعقيد وبالغ الحساسية، ويمكنكم تقدير أننا نريد ضمان القيام بكل ما في وسعنا لنعرف بالتفصيل ما الذي أدى إلى وفاة هؤلاء الأطفال أو تدهور حالتهم.

وبدأت الشرطة التحقيق في مايو من العام الماضي، ولم تورد أي تفاصيل عن المرأة التي ألقي القبض عليها واكتفت بذكر أنها تعمل في مجال الصحة، وأن التحقيق يجري "على قدمٍ وساق".

وأضاف هيوز بأن هذا وقت صعب للغاية على جميع الأسر، ومن المهم أن نتذكر وسط كل هذه التحقيقات، أن هناك عدداً من الأسر المكلومة التي تبحث عن إجابات بشأن ما حدث لأطفالها.

وأوضح المستشفى أنه يتعاون مع المحققين وأصبح على ثقة من أن وحدة حديثي الولادة آمنة لمواصلة العمل.

أشار المدير الطبي للمستشفى "إيان هارفي" أن الإقدام على طلب الشرطة للتحقيق بالموضوع أمراً ليس بالهين، لكن يتعين على الجميع بذل ما في وسعهم لفهم ما حدث.